23:57 | 25.09.2023
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Новини Тернополя 

Захищаючи Україну, загинув Володимир Жмуд з Тернополя

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Жахлива звістка для Тернопільської громади. Захищаючи Україну і відстоюючи нашу свободу та незалежність на фронті, загинув Герой Жмуд Володимир Романович (21.06.1978 р.н.). Повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.
Його життя обірвалося 21 вересня під час виконання

бойового завдання у Донецькій області. Завтра, 26 вересня об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться прощання з Героєм. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким захисника. Вічна та світла йому пам’ять!

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