Захищаючи Україну, загинув Володимир Жмуд з Тернополя

Жахлива звістка для Тернопільської громади. Захищаючи Україну і відстоюючи нашу свободу та незалежність на фронті, загинув Герой Жмуд Володимир Романович (21.06.1978 р.н.). Повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.

Його життя обірвалося 21 вересня під час виконання

бойового завдання у Донецькій області. Завтра, 26 вересня об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться прощання з Героєм. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким захисника. Вічна та світла йому пам’ять!