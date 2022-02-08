Завагітніла тернополянка, яку рік тому оперував робот Da Vinci. Вона зверталася до медиків через безпліддя

Про це повідомили в Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова.

Молода жінка у липні 2021 року звернулася до медиків зі скаргами на постійний тазовий біль і порушення менструального циклу. Серед озвучених проблем було і те, що вона не може завагітніти.

Гінекологи тоді виявили дермоїдну кисту правого яєчника. Це доброякісне пухлинне утворення, переважно вроджене, яке у більшості випадків потрібно видаляти. Щоб зробити це максимально малотравматично, гінекологи спільно з хірургами застосували роботичну систему Da Vinci.

«Використання мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості дозволили ювелірно видалити кисту за допомогою лише декількох маленьких проколів! А головне — нашим спеціалістам вдалося зберегти яєчник», — розповідають медики.

Й от днями пацієнтка під час планового візиту до Першого медичного об’єднання Львова потішила гінекологиню: вона вагітна. Термін — сім тижнів. Від операції до вагітності минуло п’ять місяців.