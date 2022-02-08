Завагітніла тернополянка, яку рік тому оперував робот Da Vinci. Вона зверталася до медиків через безпліддя
Завагітніла 19-річна пацієнтка з Тернопільської області, якій рік тому першій в Україні через безпліддя провели гінекологічну операцію з допомогою роботичної системи Da Vinci.
Про це повідомили в Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова.
Молода жінка у липні 2021 року звернулася до медиків зі скаргами на постійний тазовий біль і порушення менструального циклу. Серед озвучених проблем було і те, що вона не може завагітніти.
Гінекологи тоді виявили дермоїдну кисту правого яєчника. Це доброякісне пухлинне утворення, переважно вроджене, яке у більшості випадків потрібно видаляти. Щоб зробити це максимально малотравматично, гінекологи спільно з хірургами застосували роботичну систему Da Vinci.
«Використання мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості дозволили ювелірно видалити кисту за допомогою лише декількох маленьких проколів! А головне — нашим спеціалістам вдалося зберегти яєчник», — розповідають медики.
Й от днями пацієнтка під час планового візиту до Першого медичного об’єднання Львова потішила гінекологиню: вона вагітна. Термін — сім тижнів. Від операції до вагітності минуло п’ять місяців.
Робот-хірург Da Vinci прибув до Львова зі США. Уперше він прооперував людину в грудні 2020 року, а в березні 2021-го операцію зробили 13-річній дівчинці з патологією кишківника. У липні того ж року за допомогою робота успішно здійснили гінекологічну операцію.
Директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук також розповідав, що заклад буде застосовувати робота для видалення пухлин нирок, передміхурової залози, злоякісних новоутворень товстої та прямої кишки, а також у гінекології та в кардіохірургії. Перш ніж почати роботу, робот пройшов сертифікацію в Міністерстві охорони здоров’я.