Сьогодні на Тернопільщині 93 населені пункти будуть без світла

ВАТ «Тернопільобленерго» повідомляє, що 8 лютого у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

з 09-00 до 13-00 год.: м. Тернопіль, вул. Бродівська 13, 14

з 09-00 до 16-00 год.: Бережанський РЕМ: м. Бережани (вул. Пирогова, Шевченка, Валова, Січових Стрільців, Зарічна), с. Вербів, с. Божиків

з 10-00 до 16-00 год.: Борщівський РЕМ: смт. Мельниця-Подільська (вул. Коцюбинського, Миру, Підгірна, Некрасова, Вільховецька, Митяшкіна, Незалежності, Івана Франка, пр.Коцюбинського, Грушевського, Пивоварова, Кудринецька, Лісова, Б.Хмельницького), с. Дністрове, с. Зелена, с. Вільховець, с. Вербівка, с. Нивра, с. Залуччя, с. Турильче, с. Гермаківка, с. Підпилип’я, с. Олексинці, с. Бурдяківці, смт. Скала-Подільська (вул. Б.Хмельницького, Вербова, Підлісна, Кармелюка, Зелена, Українська бічна), с. Збриж

з 09-00 до 16-00 год.: Бучацький РЕМ: с. Губин, м. Бучач (вул. Галицька), с. Бариш

з 09-00 до 17-00 год.: Гусятинський РЕМ: с. Яблунів, с. Сухостав, с. Котівка, с. Чабарівка, с. Ставки

з 10-00 до 16-00 год.: Заліщицький РЕМ: смт. Товсте (вул. Нагорянка, Дружби, Франка, Сонячна, Антонівська, Південна, Українська, Грушевського, Яблунева), с. Харитонівці, с. Новосілка, с. Угриньківці, с. Харитонівці

з 10-00 до 16-00 год.: Збаразький РЕМ: смт. Вишнівець (вул. Мазепи, Грушевського, Почаївська, Сонячна, Миру, Нова, Зелена, Вишнева), с. Красносільці, с. Нижчі Луб’янки

з 10-00 до 17-00 год.: Зборівський РЕМ: с. Цебрів, м. Зборів (вул. Галицька, Зарічна, Л.Українки, Богдана Хмельницького, Шевченка, Грушевського), с. Бліх

з 10-00 до 17-00 год.: Козівський РЕМ: с. Олесино, с. Городище, с. Слобідка

з 10-00 до 16-00 год.: Кременецький РЕМ: с. Града, с. Лідихів, м. Кременець (вул. Піддівича, пров. Ольжича, Відродження, Переліски, Плитниця 2, Плитниця 1, Глинянка, Сичівка 1, Сичівка 2, Ляшуки, Джерельна, Березова, Ольжича, Дівоча, пров. Джерельний, Сичівка, Куличівка), с. Зеблази, с. Бонівка

з 10-00 до 16-00 год.: Лановецький РЕМ: с. Молотків, с. Гриньки, м. Ланівці (вул. Українська, Незалежності, Вишнівецька, Тернопільська, Привокзальна, Травнева, Набережна, Квітнева, Залізнична, Пушкіна, Шкільна, Садова, Грушевського, Шкільна, Українська, Волинська, Шевченка, Лугова, Нова, Січових Стрільців, Богайчука, Енергетична, Зелена, Весняна, Листопадова, Берегова), с. Козачки, с. Соколівка, с. Оришківці, с. Волиця, с. Нападівка

з 09-00 до 17-00 год.: Монастириський РЕМ: с. Горожанка, с. Красіїв, с. Задарів, с. Бобрівники

з 09-00 до 17-00 год.: Підволочиський РЕМ: с. Гнилички, с. Козярі, с. Голошинці, с. Терпилівка, с. Гущанки, с. Нове Село, с. Лозівка, с. Сухівці, смт. Підволочиськ (вул. Д.Галицького, Лисенка, М.Кривоноса, Перемоги, Сагайдачного, Героїв крут, В.Чорновола, Зелена, Марусі Чурай, П.Мстислава, Дорошенка, А.Шептицького, Мазепи, Корольова, С.Бандери, Шухевичів, П.Тичини, О.Довбуша, Промислова, Л. Курбаса, Островського, К.Володимира, Партизанська, С.Наливайка, Козацька, Садова), с. Іванівка, м. Скалат (вул. Коновальця), с. Росохуватець

з 09-00 до 17-00 год.: Підгаєцький РЕМ: м. Підгайці (вул. Молодіжна, Олекси Яворського, Сонячна, Січових Стрільців, Євгена Коновальця, Вузька, Марусі Богуславки, Спортивна, Нова, Івана Франка), с. Яблунівка

з 09-00 до 16-00 год.: Теребовлянський РЕМ: смт. Дружба (вул. Шкільна)

з 10-00 до 16-00 год.: Теребовлянський РЕМ: с. Зарваниця, с. Вербівці, с. Могильниця, м. Теребовля (вул. Князя Василька), с. Романівка, с. Плебанівка, с. Хатки, с. Ілавче

з 08-00 до 17-00 год.: Тернопільський РЕМ: с. Прошова, с. Велика Лука, с. Острів

з 09-00 до 16-00 год.: Чортківський РЕМ: с. Калинівщина, с. Стара Ягільниця, с. Черкавщина, с. Біла

з 10-00 до 16-00 год.: Чортківський РЕМ: м. Чортків (вул. Шухевича, Довбуша, Богуна, Чайковського, Ольжича, Ягільницька, Заводська, Огієнка, Князя Володимира Великого, Рильського), с. Улашківці

з 09-00 до 17-00 год.: Шумський РЕМ: с. Стіжок, с. Сураж, с. Тетильківці, с. Одерадівка.