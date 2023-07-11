Завтра частина масиву Аляска буде без води

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з профілактично-ремонтними роботами на одній із насосних станцій підкачування, 13 липня з 09:00 до 18:00 год, тимчасово не буде водопостачання за адресами: вул. Володимира Великого, 4, 6, 8, 10, 12, бульв. Дмитра Вишневецького, 3, 5, 7, 9 та вул. Леся Курбаса, 2, 4, 6.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає громадян заздалегідь зробити необхідні запаси води.

Мешканці можуть скористатись колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті.