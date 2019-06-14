Отець Роман Демуш з Тернополя виступив у Ватикані

Від 10 до 12 червня 2019 р., у Ватикані відбувалася 92-га Пленарна Асамблея Ради організацій, що допомагають Східним Католицьким Церквам (R.O.A.C.O). Серед доповідачів, що виступили в заключний день асамблеї, був також представник з України, отець Роман Демуш, член молодіжної комісії Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ. Його доповідь була присвячена викликам молодіжного душпастирства в Україні.

В інтерв’ю для VaticanNews отець Роман розповів про свої враження від участі в Асамблеї Ради організацій, що допомагають Східним Католицьким Церквам, та зустрічі з Папою Франциском, що відбулась у понеділок, 10 червня. Він підкреслив, що тепер, на жаль, Східні Церкви об’єднує те, що більшість з них здійснюють душпастирство в країнах, де йде війна [аудіофайл]:

Розповідаючи про формат Пленарної Асамблеї ROACO, наш співрозмовник вказав на завдання й мету цієї організації та пояснив, чому її представники зацікавлені питанням душпастирства молоді в Україні [аудіофайл]:

Війна в країні, міграція, часті розлучення серед молодих подружніх пар – про ці та інші виклики, що стоять перед душпастирством молоді, розповідає отець Роман, що є членом молодіжної комісії Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ. Священик також вказує на позитивні тенденції пастирського служінння серед молоді [аудіофайл]:

«Вкладати не в мури, а в людей» – такими словами о. Роман підсумовує прагнення представників організацій, що допомагають Східним Католицьким Церквам, вкладати ресурси в освіту та формацію людей, здатних сприяти розвиткові Церкви й суспільства [аудіофайл]:

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