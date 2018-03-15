Завтра вирішать, чи буде школяр із Тернополя захищати честь України на світовому фестивалі

Як повідомляють у Тернопільській спеціалізованій школі №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, їхній учень 8-А класу Святослав Романів став переможцем відбіркового етапу від Тернопільщини у конкурсі дитячої творчості “Яскраві діти України”.

Разом із іншими учасниками він візьме участь у гала-концерті “Яскравих…”, що відбудеться завтра в Києві у Палаці Україна. Саме там визначиться учасник, який захистить честь України на світовому фестивалі Sanremo Junior – 2018. Бажаємо Святославу перемоги!