Кого боїться Надал? Ігор Турський – відверто

Напад на колишнього депутата Тернопільської міської ради Ігоря Турського замовили. Про це повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол. Виконавці з Кривого рогу, але хто ж є замовником нападу? Чому поліція не перекваліфіковує справу з хуліганства на замовний напад наразі залишається невідомим.

На початку слідства поліція розглядала шість версій нападу на екс-депутата: неприязні стосунки на ґрунті громадської діяльності Турського, його активна політична діяльність та конфлікт у міській раді, конфлікт на побутовому ґрунті або помста через те, що потерпілий став небажаним свідком однієї з подій. Розглядалася також версія інсценування злочину та хуліганські дії.

Проте справа нападу на Ігоря Турського починає обростати дивними питаннями. Виконавців знайшли та навіть вручили про підозру у скоєнні злочину, але відпустили? Тобто вони спокійно можуть уникнути покарання, виїхавши за кордон? Цікавим є те, що оголосили про підозру лише одному нападнику, а відомо, що у нього було ще два спільники.

Овод