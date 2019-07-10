Заява з нагоди виборів до Верховної Ради України

У зв’язку з наближенням дострокових виборів до Верховної Ради України Прес-служба Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ) з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія нагадує про наступне.

Від підсумків голосування 21-го липня 2019 року залежить майбутнє всієї держави, а отже і Української Церкви та кожного з нас – будемо ми рухатися у обраному нашим народом та закріпленому в Конституції напрямку Європейського Союзу та євроатлантичної безпеки, чи допустимо повернення до минулого.

Тож Церква закликає виборців усвідомлено використати час, який залишився, щоб у день голосування, 21 липня, помолившись у недільний день, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний вибір.

Не маємо права зупинятися на досягнутому, адже все зроблене потребує подальшої потужної підтримки та захисту від ворожої протидії.

З повним текстом заяви можна ознайомитись за посиланням: bit.ly/2XZ319I