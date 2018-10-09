Молоді депутати Теребовлі стали головними акторами
Депутати теребовлянської молодіжної міської ради стали головними акторами під час зйомок відеоролика про Теребовлю.
- Від сходу до заходу сонця у п’ятницю та суботу ми слухняно виконували всі накази знімальної групи та старались максимально продемонструвати всі свої акторські здібності, – розповідає Ліля Соха.
Завданням депутатів було показати найцікавіші туристичні локації Теребовлянської громади. Разом із двоколісними друзями-велосипедами молоді депутати подорожували наймальовничішими місцями громади.
- Як же приємно було зустрічати світанок під стінами Підгірянського монастиря, ловити теплі сонячні промені біля Палацу Козібродських, насолоджуватись яскравими осінніми барвами під міцними мурами Теребовлянської фортеці, захоплюватись заходом сонця біля Плебанівського віадуку та просто радіти, що ми живемо у такій прекрасній місцевості, де є безліч живописних місць.Бо для того, щоб бути щасливим, потрібно лише помічати всю красу довкола. А у нас, повірте, є що помічати! – каже Лілія.