Молоді депутати Теребовлі стали головними акторами

Як же приємно було зустрічати світанок під стінами Підгірянського монастиря, ловити теплі сонячні промені біля Палацу Козібродських, насолоджуватись яскравими осінніми барвами під міцними мурами Теребовлянської фортеці, захоплюватись заходом сонця біля Плебанівського віадуку та просто радіти, що ми живемо у такій прекрасній місцевості, де є безліч живописних місць.Бо для того, щоб бути щасливим, потрібно лише помічати всю красу довкола. А у нас, повірте, є що помічати! – каже Лілія.