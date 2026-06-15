Дві котельні в Тернополі зупинять на ремонт: оприлюднено перелік адрес

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляє про тимчасову зупинку двох котелень у зв’язку з підготовкою теплових мереж до опалювального сезону 2026–2027 років та проведенням гідравлічних випробувань.

Із 15 червня по 22 липня (38 днів) не працюватиме котельня на вул. Тролейбусній, а з 15 червня по 1 липня (17 днів) — котельня на вул. Київській.

На період робіт частина мешканців Тернополя тимчасово залишиться без гарячого водопостачання. Під обмеження підпадають будинки на вулицях Тролейбусна, Лучаківського, Бережанська, 15 Квітня, Київська, Бойчуків, Куліша, Симоненка, Курбаса, Вишнівецького, Морозенка, Володимира Великого, Лепкого, Тарнавського, Любомира Гузара, Смакули, Захисників України та Злуки.

У КП просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із підготовкою до нового опалювального сезону.