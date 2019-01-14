Чи будуть називати Тернопіль “містом будок”

Через перенасичення тимчасовими спорудами та їх встановлення в найнесподіваніших місцях, у ЗМІ Тернопіль називають “містом будок”. Відтепер розташування тимчасових споруд впорядкують. Рішення про це тернопільські депутати затвердили на останній сесії міської ради 2018-го року.

Згідно документу, міська рада не продовжуватиме договори про розміщення тимчасових споруд із тими підприємцями, які розмістили свої кіоски на газонах, зупинках громадського транспорту, поруч із загальноосвітніми навчальними закладами, тощо. Також призупинено укладання договорів особистих строкових сервітутів для розміщення тимчасових споруд до затвердження комплексної схеми розташування тимчасових споруд. А таку схему Управління містобудування, архітектури та кадастру повинно розробити до 1 квітня 2019 року.

Одним із ініціаторів та співавторів рішення «Про договори земельних сервітутів щодо розміщення тимчасових споруд» є Андрій Шкула – депутат Тернопільської міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

– Це – перший, важливий і системний крок щодо подолання існуючої проблеми, а вона очевидна: зупинки, тротуари, зелені зони заставлені МАФами, – каже Андрій Шкула.- Зараз головне питання – виконати прийняте. Тобто, не продовжити під частиною тимчасових споруд договори, демонтувати незаконні споруди, не надавати дозволи на розміщення, там, де того робити не можна, розробити грамотну та прозору схему розміщення тимчасових споруд.

Над питаннями впорядкування тимчасових споруд, очищення міста від об’єктів розташованих з порушеннями та впровадження прозорих механізмів, окрім представників влади, працюють й громадські організації та формування, зокрема ДемАльянс Тернопіль та “Рада бізнесу Тернопілля”, тощо.