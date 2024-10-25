Жоден з керівників прокуратур Тернопільщини не має інвалідності. Заява прокуратури

З огляду на широкий резонанс у медіа та численні публікації у соцмережах щодо пенсійних виплат керівника Тернопільської обласної прокуратури та керівників Тернопільської й Кременецької окружних прокуратур, повідомляємо, що керівник обласної прокуратури Андрій Миколайчук не має і ніколи не мав групи інвалідності, йдеться у заяві Тернопільської обласної прокуратури. Він, як і керівники зазначених окружних прокуратур, дійсно отримує пенсію за вислугою років, відповідно до чинного законодавства, а не по інвалідності, як повідомляють ЗМІ.