21:01 | 25.10.2024
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Жоден з керівників прокуратур Тернопільщини не має інвалідності. Заява прокуратури

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З огляду на широкий резонанс у медіа та численні публікації у соцмережах щодо пенсійних виплат керівника Тернопільської обласної прокуратури та керівників Тернопільської й Кременецької окружних прокуратур, повідомляємо, що керівник обласної прокуратури Андрій Миколайчук не має і ніколи не мав групи інвалідності, йдеться у заяві Тернопільської обласної прокуратури. Він, як і керівники зазначених окружних прокуратур, дійсно отримує пенсію за вислугою років, відповідно до чинного законодавства, а не по інвалідності, як повідомляють ЗМІ.

На сьогодні жоден з керівників шести окружних прокуратур Тернопільщини та керівник Тернопільської обласної прокуратури не отримують і раніше не отримували пенсію по інвалідності. 

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