Статус борця за незалежність України у XX столітті присвоєно ще дев’яти тернополянам

На черговому засіданні 43-ї сесії міської ради визначено перелік осіб, яким присвоєно статус борця за незалежність України у XX столітті.

Такий статус надається особам за особистий внесок у встановленні української державності, а також визначені засади державної політики щодо відновлення, збереження та вшанування національної пам’яті про боротьбу та борців за незалежність України у ХХ столітті.

Згідно з рішенням статус борця за незалежність України у XX столітті на території Тернопільської міської територіальної громади присвоєно:

Купер Роман Петрович, 16.07.1959-30.05.1994, посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;

16.07.1959-30.05.1994, посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті; Скільський Дмитро Михайлович, учасник бойових дій ОУН УПА, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;

учасник бойових дій ОУН УПА, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті; Левицький Михайло Васильович, 16.03.1948-11.04.2018, посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;

16.03.1948-11.04.2018, посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті; Горохівський Леон Теодорович, 15.02.1943-01.11.2010, посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;

15.02.1943-01.11.2010, посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті; Каменюк Оксентій Михайлович, 10.02.1927-04.05.2017, посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;

10.02.1927-04.05.2017, посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті; Розум Надія Микитівна , учасниця бойових дій ОУН УПА, брала активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;

, учасниця бойових дій ОУН УПА, брала активну участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті; Перла Надія Євстахіївна, зазнала політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;

зазнала політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті; Якимчук Павло Самойлович , 12.06.1927-21.05.2020, посмертно, учасник бойових дій ОУН УПА, зазнав політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;

, 12.06.1927-21.05.2020, посмертно, учасник бойових дій ОУН УПА, зазнав політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті; Калиняк Роман Іванович, 20.08.1933-31.03.2018, посмертно, зазнав політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті.

Громадяни відповідно до «Порядку надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території Тернопільської міської територіальної громади» отримають посвідчення борця за незалежність України у ХХ столітті. У випадку надання цього статусу посмертно посвідчення буде видано родичам померлого.