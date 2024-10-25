На Тернопільщині у новому лісовому розсаднику висіяли 600 кілограмів жолудя дуба

Основною лісоутворюючою породою, яка зростає у лісових масивах Парку, є дуб звичайний, тож головна увага приділяється заготівлі жолудів та вирощуванню сіянців дуба. Йдеться у повідомленні Національного природного парку “Кременецькі гори”.

Цьогоріч, силами працівників Парку на території Білокриницького ПНДВ закладено лісовий розсадник, де висіяно близько 600 кг жолудя дуба звичайного. На площі, де висівався жолудь, попередньо проведено комплекс робіт по підготовці ґрунту (оранка, дискування, боронування, тощо).