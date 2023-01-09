16:33 | 10.01.2023
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Новини Тернополя 

Житель села Петриків пропонував поліцейським 10 тисяч гривень хабара

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Чоловіка зупинили за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції про те, що в селі Петриків було зупинено автомобіль марки Мерседес, яким керував місцевий житель, 1971 року народження. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання адмінпротоколу водій неодноразово пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду. Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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