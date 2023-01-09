Нацгвардійці виявили злочинний дует з забороненими речовинами

Працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту щодо двох мешканців міста.

Під час патрулювання обласного центру, військовослужбовці помітили двох чоловіків. Під час спілкування з нацгвардійцями, тернополянин добровільно видали поліетиленові пакети з подрібненою зеленого кольору рослинного походження. Підозрювані пояснили, що зберігали заборонені речовини для власного вживання.

Місцеві мешканці 1984 та 1989 років народження у скоєному зізналися.

Речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває слідство.