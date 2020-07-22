Житель Тернопільщини вистрелив у працівника електромереж за зрізані гілки горіха

Кримінальне провадження за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень – частина 1 статті 125 ККУ слідчі Борщівського відділення поліції розпочали щодо жителя села Іване-Пусте. Чоловік вистрелив у співробітника електромереж.

Потерпілий із заявою звернувся до поліцейських та повідомив, що разом з колегами проводили чищення ліній електромереж. Власникові одного з господарств не сподобалося, що вони обрізали гілки горіха. Між чоловіками стався конфлікт. Зловмисник вийшов на подвір’я з пневматичною рушницею та здійснив вистріл, уціливши 35-річному працівникові електромереж у стегно.

Потерпілий за медичною допомогою не звертався. Зловмисника опитано та вилучено у нього гвинтівку. Триває досудове розслідування.