У таборі «Промінчики» відкривається найсмачніша зміна сезону – “Майстер шеф”

До уваги батьків, чиї діти (7-12 р.) будуть в Тернополі 2 наступних тижні: !

На дітей чекають щодня кулінарні ігри, знайомство з кулінарними традиціями різних країн, смачні майстер-класи. Чи не набриднуть дітям щоденні кулінарні майстер-класи?

Будьте впевнені, ні! І ось чому:

Діти готуватимуть свої найулюбленіші страви – піцу, чизкейк, шоколадні цукерки, коктейлі та ін. Діти подорожуватимуть по різних країнах і дізнаватимуться багато нового і цікавого не тільки про страву дня, а й про саму країну – Францію, Грецію, Фінляндію, США. Діти побувають в гостях у своїх улюблених героїв: у Санта Клауса вони навчаться робити його улюблений фінський пиріг з чорницями, Гаррі Поттер поділиться з ними секретом свого улюбленого пирога з патокою і запросить на щорічну вечірку у Хогвартсі, на шоколадній фабриці разом з Віллі Вонка зроблять смачні шоколадні цукерки. А ще на дітей чекають цікаві кулінарні батли, квести, гра «Поле чудес», Банана-паті, фотосесія та ін.

Це буде 2 тижні веселого, активного відпочинку, наповнені яскравими подіями і різноманітними смаколиками власного приготування! А чим будуть наповнені наступні 2 тижні вашої дитини? Вирішувати вам!

3 кроки для тих, хто хоче записати свою дитину на зміну «Майстер-шеф»:

Подзвоніть або напишіть у вайбер за номером 097-5969021, і вам швиденько розкажуть усі подробиці і забронюють місце для дитини. Вступіть по запрошенню в групу «Майстер-шеф» у вайбері, щоб бути у курсі всіх подій і бачити фото та відео звіти з табору щодня. Приведіть 27 липня дитину в табір і отримайте ввечері емоційну розповідь про те, як класно пройшов її день.