Жителі селища Великі Бірки передали військовим в АТО японський позашляховик

Минулої неділі біля церкви святої Параскеви П’ятниці у смт Великих Бірках Тернопільського району відбулося посвячення автомобіля, який відправився в зону АТО для наших воїнів. Про це повідомили у Великобірківській селищній раді.

Позашляховик Daihatsu Rocky виробництва японської компанії Daihatsu було куплено та відремонтовано за кошти небайдужих жителів селища Великі Бірки.

“Велика подяка Ярославу, Роману, Богдану, Григорію, Наталії, Михайлу, працівникам АТП “Клепач” та всім іншим небайдужим людям, які долучилися до збору коштів та допомогли у ремонті цього автомобіля”, — зазначили в селищній раді.