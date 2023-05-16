У Тернополі патрульні виявили чоловіка, який перебував в розшуку

Днями, патрулюючи на вулиці Слівенській, інспектори помітили автомобіль Audi, водій якого порушив ПДР України.



Поліцейські зупинили автомобіль та, під час перевірки інформації про водія згідно з базами даних, інспектори встановили, що 25-річний громадянин перебуває в розшуку за вчинення шахрайства.



Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали та доставили його до поліцейського відділку для подальшого з’ясування всіх обставин.

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