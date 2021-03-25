Жителя Тернопільщини за продаж порнографічних гральних карт засудили до 3 років умовно

Бучацький районний суд Тернопільської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про збут зображень порнографічного характеру.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 11 березня.

11 січня 2021 року чоловік, перебуваючи вдома, знайшов у шафі із одягом вісімнадцять гральних карт із зображеннями порнографічного характеру. Наступного дня він зустрівся зі знайомим у міському сквері біля фонтанів і продав карти за 70 гривень.

Вважається, що подібний злочин громадянин скоїв повторно.

Рівно рік тому, 11 січня 2020, він знайшов на зупинці громадського транспорту календар на 2020 рік, в якому містилися два зображення, які вважаються порнографічними. Цей календар він того ж дня продав за 50 гривень своєму знайомому, якого зустрів у міському сквері біля фонтанів. За збут цього календаря чоловіка оштрафували на 850 гривень.

Відтак за епізод із картами суд призначив 3 роки позбавлення волі умовно, звільнивши особу з іспитовим строком 1 рік. Також із засудженого стягується 1307 гривень на мистецтвознавчу експертизу