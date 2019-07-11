«Живе ТБ» проведе пряму трансляцію з Зарваниці

У неділю, 14 липня, о 9.00 «Живе телебачення» буде здійснювати пряму трансляцію Архиєрейської Божественної Літургії, яка відбудеться в рамках Загальнонаціональної прощі до Марійського духовного центру «Зарваниця». Літургію очолить Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ.

Трансляцію можна буде дивитися на каналі «Живого ТБ» у мережі YouTube: www.youtube.com/user/pressugcc/ або на сторінці у Facebook: www.facebook.com/Zhyve.tv/.

Крім того на сторінці «Живого ТБ» у Facebook у суботу, 13 липня, заплановано провести стрім із зустрічі молоді з Блаженніший Святославом. Початок о 16.00.

Деталі цьогорічної прощі до Зарваниці можете дізнатись за цим посиланням: news.ugcc.ua/announces/staviti_pered_soboyu_duhovnu_metu.

Департамент інформації УГКЦ