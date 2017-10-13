Знаменитий тернополянин розповів, чому незлюбив Львів

Відомий український композитор і перший, хто переклав «Гаррі Поттера» українською, кременчанин Віктор Морозов поділився своїми думками із кореспондентами сайту «Твоє місто». Він розповів, яку музику слухав за радянських часів і хто йому до вподоби із сучасних виконавців, чому не сподобався на перший погляд Львів та якої поведінки львів’ян ніколи не зрозуміє.

– Львів мені страшенно не сподобався, коли я приїхав вступати до університету зі своєї рідної Тернопільщини. Я марив містами майбутнього, бо читав тоді багато фантастики. Очікував на великі алеї, широкі проспекти, багато високих будівель, а побачив безліч вузеньких вуличок, де на кожному кроці нова несподіванка. Зрештою, від ненависті до любові один крок, і згодом я все ж закохався в це місто. Люблю Львів за його приховану містичність і натхненну атмосферу. Не люблю за те, що іноді він просякає провінційністю і хворіє на синдром потьомкінського села: гарними є лише фасади, за якими – занехаяний простір. Через такі речі Львів втрачає свій шарм, – поділився композитор.

Щодо власних музичних вподобань, то першими і найулюбленішими у його власному топі Віктор Морозов називає «Плач Єремії» та «Мертвий півень». А ще «Аптеку», яка була першим гуртом, що співав рок українською. Із сучасних виконавців на барда справили враження Христина Соловій та «Антитіла».

У розмові із журналістом Віктор Морозов зізнався, що львів’яни, на жаль, не завжди «тримають марку».

– Нещодавно я зайшов до крамнички. Попереду мене в черзі стояла мадам, яка попросила щось російською. Продавчиня відповіла їй також російською. Навіщо? Українка, галичанка – російською? Хіба та туристка не зрозуміє, скільки коштує хліб? Приїжджих відразу не перевчиш, але поведінка тутешніх мене обурює. Львів’янам треба залишатися львів’янами і далі тримати марку, – переконаний знаменитий тернополянин