Польські рятувальники навчали тернопільських колег алгоритмам дій (фото)

Тернопільські рятувальники особливу увагу приділяють налагодженню тісних зв’язків із закордонними колегами, зокрема із Республіки Польща. А це включає не лише розвиток співробітництва у сфері проведення рятувальних дій під час ліквідації надзвичайних ситуацій, а й підвищення професійної майстерності бійців Служби порятунку.

Днями на Тернопільщину завітала делегація з Товариства інженерів і техніків при міській Комендатурі Державної Пожежної Охорони в Кракові у кількості 5 чоловік.

Тернопільські рятувальники разом із польськими колегами провели практичні відпрацювання порядку дій підрозділів Служби порятунку при проникненні небезпечних хімічних речовин у навколишнє середовище. Зокрема, відпрацювали алгоритми дій при розгортанні загороджувальної бони та безпосереднього збору небезпечних хімічних речовин.

А з керівниками частин польські вогнеборці провели теоретичне заняття з основ хімічного рятування, а також ознайомили усіх присутніх із особливостями роботи з автомобілем хімічного захисту, обладнаного на базі шасі Jelcz. До слова, даний транспортний засіб призначений для ліквідації наслідків аварій, пов’язаних з викидом у навколишнє середовище різноманітних шкідливих хімічних речовин та ліквідації інших надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

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