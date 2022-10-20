Знання під час війни. Національна Безпека (відео)

Що таке національна безпека та хто нею займається. Головні пріоритети національної безпеки у мирний час і під час війни. Україна у війні, що школярі повинні знати про це. Що очікує держава від дітей, як діти можуть допомогти своїй батьківщині.

Відеоурок із серії “Знання під час війни” #знанняпідчасвійни

Посилання на методичну розробку уроку для вчителів: http://ua-history.info/?p=433

Це відео стало можливим завдяки підтримці IREX . Вміст є виключною відповідальністю ГО «ВГО «Рушійна Сила» і не обов’язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США

Зауважимо, громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Рушійна сила» за підтримки IREX та Українського фонду швидкого реагування за фінансової підтримки Державного департаменту США, реалізувала проєкт «Знання під час війни» метою якого є актуалізація існуючих освітніх матеріалів, призначених для онлайн та офлайн-навчання, шляхом створення навчальної програми, яка складається із 5 відеоуроків та 5 методичних розробок уроків, спрямованих на засвоєння учнями основ особистої фізичної та психологічної безпеки під час війни та в повоєнний час.

Проєкт отримав позитивний відгук Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, схвалення Міністерства Оборони України (в частині, що стосується викладання мінної небезпеки), а також схвальні відгуки вчителів Тернопільщини, які вже проводили уроки із використанням створених матеріалів.