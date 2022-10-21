09:54 | 21.10.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі змінили режим роботи місць для паркування

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🅿️ вул. Андрея Шептицького — понеділок тепер платний;

🅿️ вул. Оболоня — понеділок тепер платний;

🅿️ вул. В’ячеслава Чорновола — субота та неділя тепер платні;

🅿️ вул. Миколая Коперника — субота та неділя тепер платні;

🅿️ бул. Тараса Шевченка (біля драмтеатру) — субота та неділя тепер платні.

У період дії воєнного стану святкові і неробочі дні не застосовуються.

Оплата за паркування здійснюється у безготівковій формі за такими способами:

  • за допомогою засобів мобільного зв’язку;

  • через паркувальний автомат або платіжний пристрій;

  • через автоматичний в’їзний та виїзний термінали;

  • придбання паркувального талона з визначеною тривалістю паркування.

Інші непередбачені способи оплати — заборонені.

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