У Тернополі змінили режим роботи місць для паркування
вул. Андрея Шептицького — понеділок тепер платний;
вул. Оболоня — понеділок тепер платний;
вул. В’ячеслава Чорновола — субота та неділя тепер платні;
вул. Миколая Коперника — субота та неділя тепер платні;
бул. Тараса Шевченка (біля драмтеатру) — субота та неділя тепер платні.
У період дії воєнного стану святкові і неробочі дні не застосовуються.
Оплата за паркування здійснюється у безготівковій формі за такими способами:
за допомогою засобів мобільного зв’язку;
через паркувальний автомат або платіжний пристрій;
через автоматичний в’їзний та виїзний термінали;
придбання паркувального талона з визначеною тривалістю паркування.
Інші непередбачені способи оплати — заборонені.