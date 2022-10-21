У Тернополі змінили режим роботи місць для паркування

вул. Андрея Шептицького — понеділок тепер платний;

вул. Оболоня — понеділок тепер платний;

вул. В’ячеслава Чорновола — субота та неділя тепер платні;

вул. Миколая Коперника — субота та неділя тепер платні;

бул. Тараса Шевченка (біля драмтеатру) — субота та неділя тепер платні.

У період дії воєнного стану святкові і неробочі дні не застосовуються.

Оплата за паркування здійснюється у безготівковій формі за такими способами:

за допомогою засобів мобільного зв’язку;

через паркувальний автомат або платіжний пристрій;

через автоматичний в’їзний та виїзний термінали;

придбання паркувального талона з визначеною тривалістю паркування.

Інші непередбачені способи оплати — заборонені.