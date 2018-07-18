Знаний на Тернопіллі християнський колектив «Глорія» випустив новий диск пісень про Богородицю

Знаний на Тернопіллі християнський колектив «Глорія» випустив новий диск пісень під назвою «Цариці неба і землі», присвячений Богородиці. Авторкою текстів стала уродженка Тернополя, яка певний час мешклає в Чикаго, Стефанія Яворська.

– Залучивши всіх своїх творчих знайомих, ми поклали на музику поезію пані Стефанії про Маріїні свята, про Богородичні чудотворні місця, – розповідає Надія Улішак. – Тож народився такий ніжний, душевний Богородичний аудіо-диск. Він налічує 13 пісень. Ідею зробити такий проект подала авторка віршів, Стефанія Яворська, а ми, як постійно спраглі творчої роботи, одразу ж підхопили ідею і почали роботу над композиціями, щоправда на відстані, бо проживаємо в різних областях.

Колектив разом із музикантами, композиторами, аранжувальниками працював над підготовкою композицій упродовж чотирьох місяців.

Декілька композицій тріо уже представило публіці. Репрезентація альбому відбудеться найближчим часом. У «Глорії» жартують – концерт на підтримку диску дадуть, як тільки всі учасниці «позлітаються» до гурту з різних куточків світу.



Вільне життя