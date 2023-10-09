Тернопільські патрульні виявили водія вантажівки з, ймовірно, підробленими документами

Днями, патрулюючи на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль MAN. Спілкуючись з водієм та, перевіряючи відповідні документи, патрульні виявили ознаки підробки водійського посвідчення.

Окрім візуальних ознак підробки, з’ясувалося, що згідно з базами даних, документ належить іншій особі. Також інспектори встановили, що керманича позбавлено права керування транспортним засобом за рішенням суду.

Патрульні склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.