Зник відомий тернополянин Ярослав Буяк

Відомий журналіст та ветерана ЗСУ Ярослав Буяк пропав безвісти та вже майже два місяці не виходить на зв’язок з рідними. Поліція оголосила чоловіка у всеукраїнський розшук із 1 серпня 2021 року.

Останній раз зв’язок з ним був ще 26 липня. З того часу його ніхто не бачив, на зв’язок з рідними він теж весь цей час не виходив, телефон вимкнено. Документи залишено у його тернопільській квартирі. . Ярослава оголошено у всеукраїнський розшук, однак поки що жодних результатів немає, серед невпізнаних трупів та пацієнтів лікарень його не виявлено. Велике прохання зголоситися тих, хто має хоч якусь інформацію про Ярослава, хто, можливо, десь бачив його чи розмовляв з ним по телефону після 26 липня. Прошу телефонувати 097-344-46-07, або писати мені в приват, – написав Володимир Андріїшин у мережі ФБ.