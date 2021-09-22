Тернополянин вирощує десятки сортів помідорів для консервацій

Це тернополянин Григорій Жук. Уже роками справжнім захопленням та віддушиною чоловіка є невеличка грядка біля його дому. Тут він вирощує майже 13 сортів помідорів. Саме вони є незамінним інгредієнтом його унікальних консервацій, пише ІНТБ.

Чоловік щороку робить запаси на зиму. За його словами робить це аби тішити своїх гостей смачненькими помідорами не лише влітку, а й у зимову пору. Закрутки він створює роками, отож має кілька власних, випробуваних часом рецептів.

Серед них — консервація томатів під назвою “Пальчики оближеш”. Секрет полягає у маринаді, яким потрібно залити помідори. Рецепт простий та смак здивує. А оскільки урожай в пенсіонера чималий, готує він і томатний сік. Щоб позбутись зернят, варить помідори і перепускає через сито.

Окрім цього, пенсіонер, філолог і краєзнавець Григорій Жук робить напій під назвою “Малинівка”. На думку чоловіка, «Малинівка» стане родзинкою будь-якого застілля і чудовим доповненням до консервацій на зиму.