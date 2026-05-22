Кіномарафон мандруватиме Львівщиною

1 травня розпочався всеукраїнський тур документального фільму “НеВідомі українці. Кирило Осьмак”.

Нова робота режисерки Марії Яремчук – 50-хвилинна стрічка “неВідомі українці. Кирило Осьмак” розповідає біографію, якої немає в підручниках історії. Попри те, що 15 липня 1944 року шанований соратниками державник і політичний діяч Кирило Осьмак був обраний Президентом Української Самостійної Соборної Держави. Як сталося, що один з Президентів України залишився невідомим нащадкам?

Як повідомив голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас: “На Тернопільщині з 1 по 7 травня відбулося 14 показів фільму в 6 громадах в рамках кіномарафону “Синьо-жовта стрічка”. 9 травня у Будинку Кіно фільм переглянули тернополяни і гості столиці. На черзі Львівщина. 22 травня режисерка фільму Марія Яремчук презентуватиме разом з п. Наталією Осьмак фільм у Дрогобичі. 23 травня покази заплановані в с. Сприня і м. Самборі. Щиро вдячний всім лідерам громад та громадським активістам за ініціативи та сприяння у турі”.

Нагадаємо, що фільм створено за підтримки Українського культурного фонду. Тур відбувається за підтримки Державного агенства з питань кіно.

