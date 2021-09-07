На Тернопільщині завдяки аукціону вартість адмінбудинку з гаражем зросла в 2,5 рази

1 вересня 2021 року відбувся онлайн-аукціон з приватизації групи інвентарних об’єктів на Тернопільщині, за результатами якого до бюджету мають надійти 501 384 грн.

Об’єкт знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Козівський р-н, смт. Козова, вул. Коковського Ф., буд. 20.

В онлайн-аукціоні взяли участь два учасники, які збільшили ціну у 2,5 рази зі стартових 199 601 грн до 501 384 грн.

Переможець прозорого аукціону, після підписання протоколу, укладання договору купівлі-продажу та сплати коштів, отримає у власність майно загальною площею 138,9 м², а саме: адмінбудинок, гараж, огорожу.

Балансоутримувач зазначених інвентарних об’єктів – Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.