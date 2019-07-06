Андрій Богданець: Спільно з активістами виявили джерела забруднення Тернопільського ставу

Про кілька потужних джерел забруднення Тернопільського ставу у межах міста розповідають експерти-екологи. Одне із них поблизу пляжу “Циганка”, де масово відпочивають і купаються люди.

– Ось бачите труба виходить в озеро і не відомо, коли , скільки і чого скидається ось із такого колектора? і другий великий колектор знаходиться в районі села Біла, це колектор, який працював зливними стоками був, від комбайнового колишнього заводу, там стікають стоки в період дощу, – каже завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка, член-кореспондент Української екологічної академії наук Любомир Царик.

За різними підрахунками експертів, які проводили у попередні роки, саме з цих джерел забруднення в Тернопільський став потрапляє близько 60 тон забруднюючих речовин.

– Уявляєте, що таке 60 тон? Це велика цистерна потрапляє в озеро, і якщо так методично і якщо вже так періодично кожного року, то вже можна створити цілий ешелон тих цистерн, а воно з озера нікуди не дівається. воно як правило, акумулюється в річкових намулах, – каже Любомир Царик.

Тернопільський став не просто водойма. Він знаходиться в межах регіонального ландшафтного парку “Загребелля”, місце масового відпочинку та оздоровлення людей. Андрій Богданець – кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” – переконаний, Тернопільське озеро обов’язково буде справжнім місцем відпочинку. А для цього необхідно найперше ліквідувати ось такі джерела забруднення.

Підтверджують слова Андрія Богданця і тернопільські активісти громадської організації “Скеля”. Це джерело забруднення вони досліджували особисто, результатами були вражені.

– Ось цю трубу ми досліджували, оскільки нас зацікавив злив води, яка мала набагато більшу температуру ніж вода в тернопільському озері, це було в минулому році. Ми на другому березі стояли і хороший тепловізор і чітко було видно, що з цієї ділянки здійснюється виток, ми по кольорі бачили, що перепад був 20 градусів температура. Об’їхали озеро. тут йшла пара, а озеро майже покривалось льодом, – каже керівник ГО “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрій Об’єщик.

Андрій Об’єщик наголошує, Тернопільське озеро у критичному стані, аби його вирішити найперше варто з’ясувати, на балансі якого підприємства знаходяться джерела забруднення – колектори, а вже далі рішуче діяти. Адже, за неофіційною інформацією, в цю трубу врізані ще каналізаційні труби з багатоповерхівок.

Питання очистки Тернопільського ставу потрібно вирішувати комплексно, саме над цим працюватиме Андрій Богданець у новому парламенті.