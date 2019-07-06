Володимир Іванишин: Мій пріоритет – підвищення рівня освіти українців

Кандидат у народні депутати України Володимир Іванишин зустрівся з викладацьким колективом Борщівського агротехнічного коледжу.

Саме тут він сім років працював на посаді директора, тому не з чужих слів знає, чим живе навчальний заклад та які проблеми доводиться щоденно вирішувати.

У 2002 році коледж очолив Ярослав Козій. Чоловік каже, Володимира Іванишина знає давно, тому не сумнівається, що ті завдання, які кандидат ставить перед собою ідучи у Верховну Раду, він виконає.

– Так склалась наша доля, що ми ідемо разом нога в ногу. Різні роботи наші були в Більче-Золотому, Борщівському районі. Різні посади і самі цікаві наші посади були у ті роки, коли були проблеми з зарплатами вчителям, лікарям. Володимир Васильович працював в адміністрації, я працював головою районної ради і тоді нам вдалось допомогти нашим людям, щоб була зарплата. Ми тоді добре співпрацювали і допомогли людям, щоб їм краще жилось, – каже директор Борщівського агротехнічного коледжу Ярослав Козій.

Фахівець наголошує, Володимир Іванишин має великий життєвий та управлінський досвід. Він має чіткий план дій, знає як змінити країну, і що головне – при цьому не забуде про свій край.

– Він якраз має можливість зробити те, що мали б робити люди, які хочуть піти у ВР і напевно люди чекають змін у цьому напрямку. Я вірю, що Володимир Васильович може багато зробити для держави і в законодавчому напрямку, а особливо мене цікавить і я переживаю, щоб щось змінилось в нашому краї. Борщівському, Чортківському, Заліщицькому районах, – каже Ярослав Козій.

Особисто знайома з Володимиром Іванишином і викладачка Наталя Белюх. Каже, він людина слова. За роки праці у коледжі зумів покращити матеріально-технічну базу закладу, прикладав максимум зусиль до покращення навчально-виховного процесу, організовував нові відділення.

– Володимира Васильовича я знаю відколи прийшла сюди на роботу, ми разом співпрацювали. Знаю його, як успішну і вольову людину, працювала з ним певний час. Сподіваюсь, що такі люди мають лідерські якості і зможуть справді багато зробити для людей, – каже викладач української мови та літератури Борщівського агротехнічного коледжу Наталя Белюх.

У своїй передвиборчій програмі Володимир Іванишин зазначив, що працюватиме над підвищенням рівня освіти науки та культури. Також він готовий вносити зміни до законодавства і досягти вдосконалення освітньо-наукової діяльності в сферах вищої освіти. У Верховну Раду Володимир Іванишин іде від партії “Сила і честь”, бо саме там бачить однодумців.

– Мене багато партій запрошували, але я вибрав партію “Сила і честь”. Я погодився з Смешком йти, бо я його знаю, коли я ще працював заступником міністра промислової політики. Він тоді працював у науково-дослідному інституті, він доктор технічних наук, професор. Мені приємно з ним спілкуватись, бо ми з ним говоримо на одній мові. Він доктор технічних наук, я економічних, але технічний у мене напрямок. Він професор, я професор. В нас є про що говорити за перспективу. Тим більше він є стратег. Він бачить перспективу розвитку держави. То що я завжди кажу, керівник не повинен жити одним днем, а має думати, як буде жити керівник через рік, два, 5 років. Тому я іду з Смешком, – каже кандидат у народні депутати України від парії “Сила і Честь” по виборчому округу №167 Володимир Іванишин.

Стратегія, вірний напрямок і розвиток держави в усіх сферах – Володимир Іванишин впевнений, що саме з командою партії “Сила і честь” йому вдасться планувати, діяти і виконувати.