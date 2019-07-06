Ігор Побер: Потрібно було за допомогою санкцій не допустити Росію до виборів, а не зачиняти двері перед ПАРЄ

Проте у статутному органі Ради Європи заявили, що за час їхнього спостереження за виборами в Україні (від 1994 року) суттєво покращилися нормативно-правова база і виборчі практики.

Народний депутат України Ігор Побер зазначив, що впливати на приєднання Росії до ПАРЄ потрібно було за допомогою санкцій.

– Потрібно було за допомогою санкцій не допустити Росію, а не зачиняти двері перед ПАРЄ. Я не згідний з тим, що з української сторони були невагомі аргументи. Потрібно віддати належне нашій делегації, яка представляла український парламент і різні політичні сили, адже вона працювала у єдиному ключі. Напевне аргументи РФ були переконливішими, їхнє лобі підтримали в Німеччині і Франції. А пан Парубій, який представляє одну з політичних сил, спробував похизуватися тим, що може посперечатися із Європою, я вважаю, що це неправильним, – переконаний Ігор Побер.

Нагадаємо, що 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, попри порушення принципів Ради Європи.