Чому зросли ціни на електроенергію? – депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк

Середньозважена ціна електричної енергії для промислових споживачів в умовах нового оптового ринку за підсумками перших десяти днів роботи нової моделі зросла на 30% в порівнянні з ціною в червні. Про це на прес-конференції повідомив глава НЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук, передає “Інтерфакс-Україна”.

Для підприємств і організацій зросли ціни на електроенергію. Зросли по-різному, знаю про ріст в межах 12-25%. При цьому зовсім недавно влада рапортувала про ліквідацію корупційної схеми Роттердам-плюс. Тому стає незрозумілим, чому зросла вартість електрики??? – коментує новину на своїй сторінці у Фейсбук депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк. – Таке підняття ціни на електроенергію спричинює до зростання вартості товарів і послуг. Яка причина підняття цін і де реакція сьогоднішньої влади: Президента, Антимонопольного Комітету??? Чого чекати далі? Закликаю не мовчати. Знаю, влада відстежує Фейсбук. Даймо сигнал, що ми це не сприймаємо!!!