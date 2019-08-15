1 вересня у школах Бережанської громади вперше сядуть за парти 210 дітей

1 вересня 2019 року у закладах загальної середньої освіти Бережанської міської територіальної громади вперше сядуть за парти 210 дітей, яких навчатимуть 11 учителів початкових класів. Усього укомплектовано 10 перших класів, з яких 8 працюватимуть за Типовою освітньою програмою «Нова українська школа» та 2 класи – «Інтелект України».

З метою реалізації Концепції НУШ за кошти державної субвенції та співфінансування з міського бюджету (30%) передбачено придбання матеріального забезпечення (яке вже з 21 серпня надходитиме у заклади загальної середньої освіти міста):

 шкільних меблів (комплекти парта + стілець) на суму 279 071 грн. (Державний бюджет 195 350 грн. + місцевий бюджет 83 721 грн.);

 дидактичних матеріалів – 114 306 грн. (Державний бюджет 80 014 грн. + місцевий бюджет 34292 грн.);

 комп’ютерного обладнання – 95 113 грн. (Державний бюджет 66 579 грн. + місцевий бюджет 28 534 грн.).

Також цьогоріч Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти та методичним кабінетом відділу освіти, молоді і спорту Бережанскьої міської ради організовано проходження підготовки педагогічних працівників для роботи за програмою НУШ – О. Я. Савченко – 11 учителів початкових класів та 8 вчителів англійської мови, що дає змогу сповна забезпечити кадрову складову подальшого впровадження НУШ.