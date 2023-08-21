Дві тисячі прихильників мп вирушили на Тернопільщину, попри обіцянки влади та поліції не допустити цього

Цими вихідними, попри рішення Ради оборони області щодо заборони проведення масових релігійних заходів, у тому числі походів і демонстрацій, близько 2 тисяч вірян все ж вирушили хресною ходою до Свято-Успенської Почаївської Лаври. Про це повідомляє Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрин.

Ця подія викликала значний негативний суспільний резонанс в області, про що свідчать численні обурені публікації від жителів області у соціальних мережах.

Хмельницька обласна військова адміністрація уважно відслідковує ситуацію, що склалася у зв’язку з цією подією, та вживає усіх можливих заходів, аби не допустити можливих провокацій та конфліктів, які без сумніву, можуть бути використані російськими пропагандистами. Також ключове завдання на даний момент – це зберегти життя та здоров’я наших людей, адже розуміємо, що будь-яке масове зібрання в умовах війни може стати черговою ціллю для рашистів та призвести до трагедії, як це відбулося в Чернігові.

З цією метою наші правоохоронці цілодобово забезпечують охорону громадського порядку, а також приділяють особливу увагу безпеці дорожнього руху за маршрутами пересування учасників ходи. Також вживаються заходи, аби мінімізувати кількість паломників, завдяки чому цьогоріч кількість учасників у рази менша, ніж у минулі роки, коли до ходи могли долучатися понад 20 тис. вірян.