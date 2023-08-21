Робили по 200 – 300 закладок в день – на Тернопільщині викрили міжрегіональну організовану групу, що збувала наркотики й психотропи

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури викрито й задокументовано діяльність організованої групи осіб з Дніпра та Тернопільщини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Організатору та одному з виконавців повідомлено про підозру у незаконному придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, мешканець Дніпра створив та очолив організовану групу, до якої залучив 2 жителів Тернопільщини, один з яких неповнолітній. Для розповсюдження наркотиків у кількох областях України чоловіки використовували телеграм – канал, поштовий зв’язок, через який надсилали клієнтам товар великими партіями. Також, маючи у власності автомобілі та мотоцикл, підозрювані робили по 200-300 закладок в день, переважно у лісопосадках.

Під час проведення 16 обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено і вилучено понад пів кілограма психотропної речовини, 300 г наркотичних засобів, мобільні термінали, сім-карти, банківські карти, 4 транспортні засоби.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику групи.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області.

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