Ексзаступник мера Тернополя Камінський організував незаконну приватизацію історичної будівлі у центрі міста: ціна питання – 30 мільйонів

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому заступнику Тернопільського міського голови Володимиру Камінському (2010-15 рр.) в організації приватизації комунального майна, шляхом підроблення й використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 358 КК України).

За версією слідства, колишній посадовець, користуючись своїм авторитетом та знайомствами у сфері місцевого самоврядування, організував незаконну передачу майна колишньої залізничної лікарні в оренду приватній фірмі, щоби надалі під приводом здійснення удаваних ремонтних робіт, приватизувати. Лише через причини, що не залежали від фігурантів справи, приватизація не відбулася.

Як повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, під керівництвом ексзаступника мера Тернополя були підроблені офіційні документи про виконання робіт з реставрації та пристосування Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка, 3, в м. Тернополі на понад 4 млн. грн,. хоча задекларовані роботи виконані не були. Саме колишній заступник міського голови організував втілення приватизаційної схеми, шляхом надання вказівок та регулювання процесом передачі історичної будівлі з комунальної власності міста приватним особам. Завдяки злагодженим діям прокуратури, СБУ та ДБР вдалось запобігти незаконній приватизації.

Нагадаємо, до суду вже скеровані обвинувальні акти стосовно керівника приватної фірми, інспектора архітектурно-будівельної інспекції, підрядника, інспектора технічного нагляду, причетних до спроби незаконної приватизації комунального майна вартістю понад 30 млн. грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Варто нагадати, що колишній заступник міського голови Тернополя Володимир Камінський не вперше потрапляє у брудні оборудки. Так, 19 травня 2015 року правоохоронці провели слідчі дії в будівлі Тернопільського міськради. Згодом прес-служба Генпрокуратури повідомила, що правоохоронці затримали тодішнього заступника мера Тернополя Володимира Камінського за підозрою в отриманні хабара в розмірі 200 тис грн. Під час обшуку у чиновника вилучили частину грошей у сумі 135 тис грн., які він вимагав та отримав від громадянина за надання в користування земельної ділянки. Було відкрито кримінальну справу за 208 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Тоді Печерський райсуд Києва відпустив заступника мера Тернополя під заставу в 97 тис грн. Справу передали в Офіс Генпрокурора і фактично він відбувся легким переполохом, адже пішов на співпрацю зі слідством… Як то буде цього разу?

Тижневик “Номер один”