У Тернопільські області підліток познущався із 11-річного хлопчика

У селі Старий Олексинець Кременецького району Тернопільської області підліток на вулиці познущався із 11-річного хлопчика. Він штовхав дитину та засунув йому недопалок до рота.

Про це повідомляють “Тернопільські події” з посиланням на рішення Кременецького районного суду.

Як повідомляється, 6 травня 2021 року близько 14 години 30 хвилин піліток на вулиці села Старий Олексинець Кременецького району Тернопільської області кричав на 11-річнного хлопчика, шарпав його за верхній одяг, а потім взяв недопалок сигарети та засунув його в рот дитині.

Оскільки неповнолітній не досягнув 16-річного віку, в судді його представляла мати. Жінка пояснила, що її син запальний та прямолінійний, має власну думку. У конфліктній ситуації емоційно реагує на будь-які суперечки, старається довести свою правоту іноді не лише словесно. Має загострене почуття справедливості. Вона очевидецею події не була. З сином з цього приводу поспілкувалася і він зробив висновок.

Проте у судді з’ясувалось, що поліція неправильно кваліфікувала злочин неповнолітнього, а тому суд закрив справу про знущання над 11-річним хлопчиком.