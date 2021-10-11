Кому під кіоск по ремонту взуття на 12 метрів віддали аж 560 метрів?

Про земельно-сервітутна оборудка в зеленій зоні біля «рогатки» на 560 м.кв. повідомляє Сила Людей Тернополя.

В межах червоних ліній вулиці Живова, на зеленій прибудинковій території будинку №2 розпочались будівельні роботи зі спорудження торгових об’єктів.

За зверненням місцевих мешканців фахівці «Сили Людей» дослідили на підставі яких рішень та яких документів ведеться будівництво:

21 серпня 2020 року на сесії Тернопільської міської ради було прийняте рішення №7/54/224 «Про надання земельної ділянки та дозволу на укладення договору земельного сервітуту за адресою вул. Живова гр. Стукову Андрію Анатолійовичу».

Дане рішення містить, на думку “Сили людей”, зухвалу злочинну складову. Ним громадянину Стукову А.А., окрім 12 м.кв. для обслуговування недіючого кіоску по ремонту взуття, другим пунктом надано дозвіл на укладення земельного сервітуту на ділянку площею 560 м.кв. з цільовим призначенням – «для розміщення та обслуговування групи тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності»

Таким чином, відволікаючи увагу кіоском по ремонту взуття площею 12 м.кв., частина загальноміської зеленої зони в межах червоних ліній вулиці Живова і прибудинкової території будинку №2 площею 560 м.кв., безкоштовно, з порушенням законодавства, в обхід аукціону, надана для будівництва великого приватного комерційного об’єкту.

Для очищення місця під будівництво торгових споруд нещодавно там, за сприяння міської ради, проводились роботи з перенесення комунікацій тепломереж та водопостачання.

Зараз на ділянці вже тривають активні роботи з будівництва групи торгових кіосків.

За вищевикладеними фактами депутатами «Сили Людей» була подана до правоохоронних органів деталізована заява про злочин, на підставі якої відкрите кримінальне провадження та розпочате слідство.

Від МІСЬКОГО ГОЛОВИ Тернополя Сергія Надала і ДЕПУТАТІВ Тернопільської міської ради:

вчинити всі необхідні дії по зупинці будівельних робіт на вищезгаданій земельній ділянці;

скасувати рішення №7/54/224 від 21 серпня 2020 р.

Від ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: пришвидшити слідчі дії по фактах зловживання владою щодо відведення земельної ділянки біля будинку №2 по вулиці Живова; на час слідчих дій накласти арешт на зазначену ділянку й заборонити на ній будь-які роботи.