35 млн грн – економія Тернопільської області через Prozorro

У минулому році система публічних електронних закупівель Prozorro була визнана однією із найкращих реформ України. За весь час роботи системи в країні було зекономлено близько 8 млрд грн. Реформа ProZorro за короткий час свого існування вже була оцінена у світі. Вона отримала міжнародну премію у сфері публічних закупівель Public Sector Procurement Award та отримала премію Open Government Awards (відзначає громадські ініціативи, які використовують урядові дані для досягнення соціально важливих цілей).

З початку року за допомоги системи Prozorro було зекономлено вже аж 7 млрд грн.

Тернопільська область за п’ять місяців роботи оголосила 1442 тендери з очікуваною вартістю 370 млн грн. У середньому на торгах в області участь беруть 2.26 учасники. Було зекономлено 35 млн грн (9.7% від очікуваної вартості тндерів).

Кіль-ть тендерів Очікувана вартість лотів Економія % економії Середня кіль-ть пропозицій на торги 1 442 368 374 705,46 35 724 853,16 9,70% 2,26