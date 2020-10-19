Любов Бочан: «Хвороба Паркінсона — не вирок!»

Згідно з даними, оприлюдненими Інститутом геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, частота захворювання Паркінсоном в Україні становить 133 на 100 000 населення. У Тернопільській області перебуває близько 1,5 тис таких пацієнтів.

В європейських країнах вважається, що тривалість життя пацієнтів із хворобою Паркінсона наближається до тривалості життя здорових людей, проте лише за умови правильно вставленого діагнозу та адекватного лікування плюс соціальної захищеності. І не тільки законодавчо, а й у реальному житті, про що можна тільки мріяти, коли йдеться про нашу країну.

В Європі на медичну й соціальну підтримку цих пацієнтів витрачається 13,9 більйона євро. У США прямі щорічні витрати перевищують 14 мільярдів доларів.

Загальновідомим є той факт, що медична й соціальна підтримка хворих Паркінсоном — справа дуже витратна і часто просто недоступна пересічному мешканцю.

Далеко не всі райони Тернопільської області забезпечені елементарними життєво необхідними препаратами для її лікування, що в свою чергу веде до драматичних наслідків.

На мою думку, кожен такий пацієнт потребує вчасного і повномірного лікування та реабілітації, яке без державної підтримки стає практично неможливим, що в свою чергу призводить до низького рівня якості їх життя, депресивних розладів та ранньої інвалідизації цих хворих.

На базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні створено кабінет «Екстрапірамідних порушень», де ведеться постійний прийом пацієнтів із занесенням в загальнообласний реєстр з метою постійного контролю та нагляду за станом пацієнта.

Тому мені, як обласному неврологу, важливо, щоб хворі з Паркінсоном отримували безкоштовну повноцінну і комплексну медичну допомогу, включаючи забезпечення медикаментами, догляд, реабілітацію та соціальну адаптацію і я, Бочан Любов, будучи депутатом обласної ради, прикладу для цього максимум зусиль.

Любов БОЧАН, кандидатка в депутати Тернопільської обласної ради від ВО «Батьківщина».