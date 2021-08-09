Майже 4 млн.грн. втратив Тернопіль через депутатів на останній сесії

Втрати бюджету Тернополя від земельних оборудок. СЕСІЯ №7.

«Сила Людей» продовжує аналізувати та оприлюднювати рішення Тернопільської міської ради 8-го скликання, які призвели до прямих втрат бюджету громади.

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом 7-ї сесії (23 липня 2021 р.) становлять орієнтовно ТРИ МІЛЬЙОНИ ВІСІМСОТ ТИСЯЧ гривень.

А саме:

Рішення № 8/7/15

Про приватизацію об’єкта комунальної власності

Даним рішенням відкривається можливість приватизувати в обхід аукціону комунальні нежитлові приміщення будівлі літери А за адресою: вул. 15 Квітня, 6, загальною площею 262,4 кв.м., які знаходяться в оренді приватного підприємства «Благоустрій».

Орієнтовна різниця між експертною оцінкою і ціною на аукціоні може бути в 3-5 разів.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 2 млн. грн.

Рішення № 8/7/162, 8/7/197, 8/7/271

Два рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Громницького гр. Андрійчуку Ю.П.» і одне «Про надання дозволу на укладення договору земельного сервітуту за адресою вул.Громницького гр.Андрійчуку Ю.П.»

Заключний етап оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки загальною площею 0,0374 га з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Спершу землю надали безкоштовно приватній особі «для будівництва індивідуальних гаражів» площею 100 м.кв. Зараз же цільове призначення землі міняється на комерційну – «для розміщення закладу по наданню комерційних послуг та підприємницької діяльності» і додатково через земельний сервітут добирається 274 м.кв «для проходу та проїзду до власної земельної ділянки».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 1 млн. грн.

Рішення № 8/7/189

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Живова гр.Твердому А.Б.

Заключний етап оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки площею 100 м.кв. з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Спершу земельну ділянку площею 100 м.кв. безкоштовно надали приватній особі «для будівництва індивідуального гаража». Зараз даним рішенням цільове призначення землі міняється на комерційне – «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 800 тис. грн.

Аналіз попередніх шести сесій за посиланнями:

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом шести сесій становлять орієнтовно 133 мільйонів 300 тисяч гривень.