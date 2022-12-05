Михайло Головко: Українські святині мають належати українській церкві!

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко заявив, що він повністю підтримує рішення РНБО «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні…» та реєстрацію Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври як монастиря у складі ПЦУ.

– Нагадаю, що Тернопільська обласна рада неодноразово зверталася до найвищого керівництва нашої держави зі зверненнями про негайне повернення українських святинь та заборону ворожої церкви на території нашої держави. Більше того, вважаю прийняте рішення половинчастим та знову закликаю звернути увагу на святиню, яка знаходиться на території нашої області – Свято-Успенську Почаївську Лавру! Я постійно наголошую, що на теренах однієї з найпатріотичніших областей України, де з діда-прадіда панував дух свободи та любові до рідної землі, не може існувати осередок «руского міра» та немає місця фсбешним посіпакам і запроданцям в рясах! – наголосив Михайло Головко.

Тернопільська обласна рада постійно піднімає це питання і робить усе від неї залежне, щоб її почули, каже Михайло Головко.

– Ми розуміємо, що вирішити його можна лише в Києві, і на це має бути найперше політична воля. Тому вимагаємо ухвалити рішення про передачу Свято-Успенської Почаївської Лаври в користування Православній Церкві України! У найбільшій православній святині нашого краю має лунати молитва українською мовою, за Українську Державу, Народ та Військо! – підсумував Михайло Головко.