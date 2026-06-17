У Тернополі чоловік втратив понад 8 тисяч гривень, намагаючись орендувати квартиру онлайн

У Тернополі 22-річний місцевий житель став жертвою шахраїв під час пошуку орендного житла в інтернеті. Потерпілий перерахував аферистам 8 200 гривень як передоплату, однак квартиру так і не отримав.

Про випадок повідомили у Тернопільському районному управлінні поліції.

За даними правоохоронців, чоловік знайшов оголошення про оренду квартири в одній із тематичних Telegram-спільнот. Під час переписки невідома особа запевнила його, що житло вільне, але для бронювання необхідно внести завдаток.

Потерпілий погодився та переказав кошти на вказані банківські рахунки. Після цього «орендодавець» перестав виходити на зв’язок, а оголошення зникло.

Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, тернополянин звернувся до поліції. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

У поліції вкотре наголошують: під час оренди житла в інтернеті не слід перераховувати гроші незнайомим особам без перевірки інформації, огляду помешкання та підтвердження реальності оголошення.

У разі підозрілих вимог щодо термінового переказу коштів правоохоронці радять утриматися від платежів і перевіряти дані орендодавця.