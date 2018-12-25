На що в бюджеті-2019 піде більше, ніж на армію, зізнався парламентар Роман Заставний

Головний кошторис України-2019 буде більший, ніж попереднього року. У цьому запевнив народний депутат з Тернополя Роман Заставний.

«Україна виконала свої зобов’язання по основних напрямках. А також весь наш військовий комплекс достатньо профінансований – понад 210 млрд. грн спрямовано на армію, що дуже важливо. Наступне питання — це освіта. Є така приказка: якщо ми не фінансуємо освіту, то будемо фінансувати армію. Відповідно у 2019-му бюджетному році будуть знову ж таки збільшено видатки на освіту, в тому числі буде підняття заробітна плата у вищій освітній школі. Більше коштів виділено на дороги та соціально-економічний розвиток. Тобто, ми знову можемо розраховувати на якісь нові проекти, які потрібно реалізувати на теренах області», – повідомив народний обранець.

Роман Заставний також зазначив, що Україна поступово віддає свої борги.

За його словами, найбільша проблема, що на обслуговування боргів довелось на наступний рік закласти більше, ніж на всю українську армію.

«Проте нам подарували 3,5 млрд. із суми боргу. Яценюк із Яресько мали переговори і добилися списання цієї суми. Але це мало у порівнянні зі всією сумою заборгованості», – каже голова міжфракційної групи «Тернопільщина» у Верховній Раді.

Роман Заставний особисто не вірить, що хтось може нам щось просто подарувати. Кожна людина, яка заробила певну суму, добре знає ціну цим грошам.

«То ж якщо нам щось дарують чи віддають, то у відповідь обов’язково захочуть щось отримати. І це треба розуміти та не плекати марних надій чи ілюзій, що такі подарунки робляться просто так», – наголошує Роман Заставний.

«Вважаю, єдиний варіант, де ми можемо глобально вирішити питання фінансового становища України, – це компенсація збитків Російською федерацією за анексію Криму і частини території України, за знищення економічних привабливих об’єктів на території України, тобто заводів, які були з Донецької і Луганської областей вивезені на територію Росії. Вважаю, що загальна сума збитків буде більша всього українського боргу. І я вірю, що цей борг буде сплачено. Не сьогодні і не завтра — це точно. Згадайте у найближчі років п’ять».