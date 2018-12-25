Бережани: двері в оточенні традицій

Із всієї історії Бережанської гімназії справжньою вершиною стало будівництво нового корпусу, що завершилось у 1914 році. У той час найвища будівля Бережан акумулювала у собі всі кращі традиції імперської архітектури модерну, пишність і статус гімназії підкреслювались у кожній деталі, а якість та помпезність вражала й закохувала в себе не одне покоління гімназистів та професури.

А тепер уявімо собі, скільки життєвих стежин бачили ці двері за 104 роки своєї історії – від шуму безтурботного шкільного життя до жахливих реалій двох світових воєн.

Подаруй світло. Перше, що впадає у вічі – площа засклень, що впускають багато сонця до просторого холу. Чудова симетрія й стримані геометричні форми хоч і не вразять детальним оздобленням чи пишністю різьб, та попри всю утилітарність уважний спостерігач помітить кілька аскетичних пілястрів, що доповнються нащільником і широкими тафлями. Двері якісні й енергоефективні – масивний тамбур допомагає надовго зберегти тепло у приміщенні.

Пишності й парадності додає дверям вражаюча вхідна арка, оздоблена французьким рустом, а також двома пілястрами-вежами по краях.

Відлуння імперії, відлуння справжніх учнівських цінностей, спогадів і добрих традицій. Двері пам’ятають все і всіх, а чи пам’ятаємо і цінуємо ми?