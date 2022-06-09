На Тернопільщині розпочали збір підписів щодо заборони УПЦ МП в Україні (відео)

ВО «Свобода» на Тернопільщині ініціювала збір підписів на підтримку законопроекту № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України».

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко переконаний: духовна єдність — це ще потужніша зброя, ніж ядерна!

– УПЦ МП відверто працює проти Української держави, пропагує «русский мир», підтримує окупанта та «освячує» вороже військо на війну в Україні. Поки діятиме ця структура, яка підпорядковується путіну, кремлю, кірілу гундяєву, до тих пір триватиме війна в Україні. Наше завдання – якомога швидше поставити в цьому крапку. Духовна єдність – запорука нашого успіху і нашої перемоги! Закликаю всіх жителів нашого краю підтримати петицію та поставити свій підпис на підтримку вимоги щодо заборони УПЦ МП в Україні!– зазначив Михайло Головко.